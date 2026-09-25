Cuál es el mejor lugar para poner el jazmín estrella, la planta trepadora que mejor decora y perfume el jardín

Para todas las personas que son amantes de la jardinería, tienen que saber que hay ciertas plantas que son una joya y que no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerlas en nuestro jardín o en el interior del hogar. Una de ellas es el jazmín estrella, que no es tan conocida, pero que se caracteriza por ser trepadora y que decorará el hogar de una manera muy particular. Pero, los jardineros expertos compartieron el lugar en donde tiene que colocarse para decorar los espacios.

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Entre las características que debemos mencionar del jazmín estrella es que su nombre científico es Trachelospermum jasminoides, que es trepadora y que puede ganar mucho espacio en los hogares. Es originaria de los países del este y sureste de Asia, Japón, entre otros, pero que se ha expandido por todo el mundo, es conocida por su bonita floración y aroma envolvente, siendo una opción infalible para cubrir muros y vallas.

Cuál es el mejor lugar para colcoar el jazmín estrella

De acuerdo a lo que explicaron los jardineros expertos, el mejor lugar para colocar el jazmín estrella y que pueda trepar con facilidad en el hogar es que sea en lugares con buena iluminación y puede desarrollarse tanto con varias horas de sol como en espacios de semisombra, pero también es clave elegir un lugar donde tenga un buen espacio para desarrollarse.

Cuidados del jazmín estrella

Para poder cuidar el jazmín estrella y que crezca fuertemente, los jardineros recomiendan una serie de cuidados que serán fundamentales para que se mantenga fuerte como es el caso del riego y es que necesita de humedad; el suelo necesita ser fértil, crece mejor con una buena iluminación y una buena poda controlada.