Alfredo Adame vuelve a la polémica al arremeter contra Juan José Origel con comentarios homofóbicos.

Alfredo Adame se ha convertido en una de las personalidades más polémicas del medio del espectáculo por sus fuertes declaraciones que hace sobre diferentes temas, entre ellos, acerca de su vida privada y de sus detractores.

Por ello, constantemente acapara las portadas y los titulares de diferentes medios de comunicación, donde se replican sus palabras que, por lo general, siempre dan de qué hablar.

Esta vez volvió a estar bajo la lente pública por las declaraciones que acaba de hacer en contra del periodista de espectáculos, Juan José Origel, a quien señaló de ser un “depredador sexual”.

En una entrevista con el programa online Chisme No Like, el empresario y actor destacó que en varias ocasiones coincidió con Juan José Origel en fiestas del “ambiente artístico”, en las que se formó una muy mala impresión de él.

“En muchas de las fiestas, me topé con un tipo que es asqueroso, deleznable, cochino. Es un pervertido, un cochino pervertido que se llama Juan José Origel. Desde esa época, se me empezó a insinuar, a darse su taco e interés”, señaló Alfredo Adame.

Sobre ésto mismo, relató que en una ocasión se enfrentó al periodista por sus abiertas insinuaciones hacia él. “Mira, pu... de mie..., tú te me vuelves a insinuar o me vuelves a decir lo que acabas de decir y te rompo la ma...”, declaró.

En ese mismo sentido, Alfredo Adame también acusó al conductor de televisión de haberle transmitido VIH a varios hombres con quienes ha estado involucrado.

Para reforzar esta acusación, el actor relató la historia de un joven de nombre Roberto, que de acuerdo con sus palabras, fue asistente y pareja de Origel.

“Entre esas cosas que me contó me dijo: ‘Señor Adame, Origel me contagió de sida’. Ya se veía muy desmejorado. (…) A los meses murió. Lo sentí en el alma y me acordé de todas las perradas que le hizo este ‘desgraciado’ (Juan José Origel)”, apuntó.

