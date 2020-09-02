Disquera roba canción inédita de Joaquín Bondoni y se vuelve víctima de una extorsión: “Cayó en manos equivocadas”.

Joaquín Bondoni se comunicó al foro de nuestro programa, Ventaneando, para denunciar una extorsión por parte de Sergio Plascencia, miembro de la disquera Alternativa.

El cantante mexicano grabó una canción para la obra de teatro Distorsión; sin embargo, Plascencia robó el tema musical:

Yo estoy dentro de la obra de teatro ‘Distorsión’ con Mauricio Islas. La canción estaba hecha para esta obra de teatro; desafortunadamente, el tema cayó en manos equivocadas y de manera clandestina

Mi nombre es una marca registrada y aquella persona, no tiene idea. Yo no escribí la canción, pero soy el intérprete, es mi voz y es mi imagen

Joaquín trascendió que quiere dedicarse a la música e invitó a sus fanáticos a levantar la voz en contra de las injusticias:

Ha sido algo nuevo y ha sido algo que poco a poco vamos aprendiendo. Tengo 17 años y a esto me quiero dedicar. Esto es un medio bastante difícil y rudo, pero poco a poco vamos aprendiendo

No se dejen engañar por nadie, no permitan estas faltas de respeto y nunca se queden callados

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Elizabeth Gress, mamá y mánager de Bondoni, también contó parte de lo sucedido con el tema musical:

Joaquín grabó el tema para ‘Distorsión’. Sergio Placencia se involucró porque conocía al productor musical, pero no estábamos enterados que había adquirido el máster

Fue una sorpresa cuando el tema se lanzó a las redes sociales y pidieron a los fans que lo compraran. Es difícil porque él tiene acercamiento con los grupos de fans

Por si fuera poco, Sergio Plascencia pidió una jugosa cantidad a cambio de no difundir la canción en las plataformas digitales.

Elizabeth confesó que fue víctima de una extorsión por parte del mencionado miembro de la disquera Alternativa:

Se acercó y me dijo que quería 40 mil pesos, luego 100 mil pesos y fue subiendo la cantidad. Sergio le compró el máster al productor musical. Hay que tener respeto al público y a los fans

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