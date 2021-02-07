FOTOS: Así luce Kenia Lechuga, atleta olímpica mexicana y exparticipante de Exatlón en la primera temporada.

Ahora que nos acercamos a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes, en donde el nivel de competencia cada día se incrementa en busca de un lugar en la gran final. Por esa razón recordamos a Kenia Lechuga, una de las participantes de la primera temporada.

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Es una de las mujeres más respetadas de todas las temporadas de Exatlón y, de las más recordadas por los fans que llegaron a pedir que tuviera otra participación en el famoso programa de Azteca UNO.

La atleta mexicana originaria de Nuevo León actualmente se encuentra pasando tiempo de calidad con su familia, pero sin descuidar su preparación para poder regresar a unos Juegos Olímpicos, luego de tener una participación destacada en Río de Janeiro 2016.

La entrega y dedicación que pone en cada uno de sus entrenamientos que la llevaron a ser una de las mejores representantes de remo que ha dado nuestro país al quedar en la doceava posición en los Juegos Olímpicos.

También la llevaron a ser una de las mujeres más queridas por los millones de fans de Exatlón México, ya que en cada una de las pruebas que iba superando dejaba su gran corazón entregando puntos muy valiosos para su equipo que fueron conquistando a todos sus seguidores.

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Actualmente Kenia Lechuga forma parte de la selección mexicana de remo que el próximo mes de marzo va a buscar un boleto a Tokio 2021 en el preolímpico de Brasil con el objetivo de ganar una o dos plazas.

