Estatura, peso, pasatiempos: Esto es todo lo que debes saber sobre Mati Álvarez, líder y leyenda de Exatlón.

Pocas personas dejan huella en el programa deportivo más demandante de la televisión; sin embargo, Mati Álvarez tiene todos los elementos necesarios para trascender en las playas de Exatlón.

Solidaridad, liderazgo, fuerza y valentía son algunos valores que presume nuestra querida poblana en las playas de República Dominicana.

Y es que, Matilde Álvarez Sierra, se ganó la admiración de millones de admiradores, pues se consagró como la ganadora absoluta de la tercera temporada de Exatlón.

Por si fuera poco, la mexicana regresó a la temporada más demandante de la televisión para alcanzar la gloria por segunda ocasión.

En Exatlón: Titanes vs Héroes, la también conocida como ‘Terminator’ llegó para demostrar que es una verdadera leyenda del reality show más adorado por los mexicanos.

Mati Álvarez tiene un gran número de seguidores y admiradores, quienes constantemente lanzan mensajes de aliento para la imparable atleta mexicana.

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Descubre los impresionantes secretos y curiosidades de Mati Álvarez.

Mati Álvarez nació el 7 de noviembre de 1995 en Puebla, México. Desde muy pequeña mostró gran interés por el ámbito deportivo, pues incursionó en múltiples actividades como el atletismo, salto de longitud y lanzamiento de jabalina.

La poblana tiene múltiples apodos que hacen referencia a su gran desempeño en la industria deportiva: ‘Terminator’, ‘Silver Force’ y ‘007 Golden Eye’ son poderosos sobrenombres que presume con mucho orgullo.

Pocos saben que Mati Álvarez se graduó de la Licenciatura de Mercadotecnia, pues complementó sus estudios con sus deportes favoritos.

Cuenta con 23 medallas de oro, plata y bronce por parte de la Olimpiada Nacional. Y es que, la mexicana ganó dichas preseas en carreras de salto de longitud, 100 metros planos, relevo 4×4, lanzamiento de jabalina y muchas otras actividades.

Mati Álvarez tiene una sólida relación sentimental con Irene Sampedro, quien también es atleta de alto rendimiento y mánager digital de varias empresas. ‘Terminator’ se encuentra muy enamorada de la española, pues constantemente grita su amor a los cuatro vientos en las redes sociales.

La leyenda de Exatlón tiene una inseparable amiga que la acompaña en sus viajes alrededor del mundo. Se trata de una cámara profesional que lleva a sus destinos por la playa, el bosque y las montañas.

‘Silver Force’ posee un alma viajera que no puede ocultar. Y es que, Mati ha emprendido diversos viajes por Europa y recónditos lugares de México que presume en compañía de sus seres queridos.

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