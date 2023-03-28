Presentación de la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

Cada día falta menos para el inicio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023, la cocina más famosa de México.

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Hace unos momentos se llevó a cabo la presentación oficial de la tercera temporada MasterChef Celebrity, donde regresamos al origen de disfrutar la comida. Además, se ha duplicado el tamaño del foro con el mercado techado más grande de Latinoamérica, mismo que cuenta con un invernadero.

¿Quién es la conductora de MasterChef Celebrity 2023?

Una de las grandes incorporaciones es la de Claudia Lizaldi, quien llega para ser la conductora de MasterChef Celebrity. Ha tenido la oportunidad de aportar su talento a varias producciones de televisión. Además, la originaria de las Ciudad de México es actriz, escritora, conferencista y conductora de televisión.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2023?

Sin duda, la nueva temporada de MasterChef Celebrity va a contar con un elenco de famosos que vienen con el reto de mostrar sus grandes talentos culinarios, entre los que se encuentran: Lis Vega, Jimena Longoria, El Padre José de Jesús Aguilar, Ivonne Montero, Emir Pabón, Irma Miranda, Cositas, El Cibernético, Gabriela Goldsmith, Francisco Palencia, Romi Marcos, Mónica Dionne, Manu NNa, Poncho de Nigris, Alejandro Lukini, Fabiola Campomanes, Eduardo Capetillo Gaytán, Pedro Prieto, Ana Patricia Rojo y Jorge ‘El Travieso’ Arce.

¿Quiénes son los hosts digitales de MasterChef Celebrity 2023?

Una gran producción no podría ser un éxito sin las nuevas tecnologías, por lo que MasterChef Celebrity va a tener a dos hosts digitales, Jéssica Bulman y Kenneth Broissin, quienes van a ser los encargados de llevar todo lo que sucede en el programa a las redes sociales.

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¿Cuándo inicia la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity va a llegar a la pantalla chica por la señal de Azteca UNO, el próximo domingo 14 de mayo, donde los famosos van a luchar por ganar el millón de pesos que se va a llevar el ganador de la cocina más famosa de México.

