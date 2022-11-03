Este es el último reporte de salud de la actriz Rebecca Jones.

Nos encontramos aquí al exterior de este hospital privado en la zona de observatorio de la Ciudad de México, donde la actriz Rebecca Jones permanece hospitalizada en el área de cuidados intensivos, como lo dimos a conocer ayer aquí en Ventaneando.

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Tenemos información de último minuto, nos comunicamos con su publirrelacionista Danna Vázquez y nos comenta que anoche la reportaron estable.

Quiere decir que el panorama está un poquito mejor, en torno a la salud de la actriz y que justamente mañana cumple una semana de haber ingresado a este nosocomio privado.

Piden donadores de sangre para Rebecca Jones.

Vamos a aprovechar para hacer un servicio social, ya que se requiere de dos donadores de sangre tipo O negativo, según nos comentan aquí en el banco de sangre de este hospital.

Les voy a compartir la dirección para la gente que esté interesada y que quiera acudir a hacer esta donación. Es de lunes a domingo de siete de la mañana a 8:30 de la noche.

La dirección es Avenida sur 136 de la Colonia Las Américas, en la delegación Álvaro Obregón.

Estamos a la expectativa también de algún familiar; recordemos que Maximiliano Camacho, su hijo quien actualmente tiene 33 años, estaba estudiando música en el extranjero, no lo hemos visto llegar hasta este momento o por lo menos aquí a la vista de nosotros.

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Y, quien estaba al pendiente de ella era Ana Celia Urquidi, una de sus grandes amigas y quien también la ha estado apoyando en su carrera.