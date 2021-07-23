Vadhir Derbez sale en defensa de su padre tras críticas por Sammy.

Vadhir Derbez defiende a su papá de quienes lo critican en redes.

Vadhir no se queda callado y defiende a su padre, Eugenio Derbez, después de que fuera criticado en redes sociales, por supuestamente no ayudar a Sammy Pérez, quien fue intubado a causa del Covid-19 y se debate entre la vida y la muerte.

Te puede interesar: Ana Bárbara reveló que ya tiene preparado su testamento.

Yo creo, yo no puedo opinar mucho porque ni siquiera he visto el comunicado de mi papá, pero yo creo… No sé cómo decirlo sin que suene mal, porque siento que ya cualquier cosa te atacan. La gente no puede estar solo opinando; es muy fácil desde tu casa tirar hate y decir ‘Te hubieras hecho responsable’, pero entonces, si tanto les interesa, háganlo ustedes también

Lo único que vi en un videíto, es que justo no se cacarea la ayuda. Pero que la gente no asuma que lo que ven en redes es lo que está pasando en la vida real, de repente no saben muchas cosas y yo constantemente por ejemplo en Los Ángeles me la paso bajando cada vez que tengo algo extra y me puedo tomar el tiempo que sea manejando hasta que encuentro una persona que necesite algo de ropa y, te juro que ayudó, pero no lo estoy subiendo… La gente tiene que entender que no puede juzgar sin saber

Los problemas para entrar con su perro

Por cierto, el actor tuvo que esperar varios minutos para que le dieran acceso a su perrita Nala a las instalaciones de una televisora y lamentó que no haya educación en México para tratar a las mascotas.

También te puede interesar: Caso de Pablo Lyle podría involucrar a su cuñado, Lucas Delfino.