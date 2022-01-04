Surge nueva polémica por la herencia de Valentín Elizalde.

En junio, dos de las tres hijas que procreó Valentín Elizalde sorprendieron a todo el mundo al anunciar que demandarían a su abuela Camila Valencia por negarles el acceso a la herencia, que según creen, les dejó su padre.

Se trata de Gabriela y Valeria, quienes reclaman, entre otras cosas, supuestas propiedades que El Gallo de Oro dejó a su nombre, entre estas, una hacienda que supuestamente su abuela intenta vender.

Pero, ¿qué dice sobre ello Francisco Elizalde, hermano de Valentín? El cantautor afirma que los bienes que reclaman sus sobrinas ya eran de su madre desde hace mucho tiempo.

Las leyes son muy rectas, uno puede buscar cien mil abogados, pero la ley estipula ciertas cosas. Se quieren agarrar de algo que no les toca, pero que es de mi señora madre. Quieren sacar provecho de algo que no existe

Piensan que el Vale hizo mucho y sigue generando, el Vale sigue generando, pero no es lo mismo cuando ya fallece. Tuvo una carrera muy corta, tenía gastos y se daba sus gustos

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Francisco Elizalde asegura que él ha hecho su propia fortuna

Francisco Elizalde asegura que su dinero no viene de la herencia y bienes que dejó El Gallo de Oro.

Yo empecé a trabajar en la música desde que tenía 16 años, pero la gente piensa que todo es por Valentín

Valentín Elizalde fue asesinado la madrugada del 25 de noviembre de 2006 tras presentarse en el palenque de Reynosa, Tamaulipas, donde a bordo de una camioneta fue acribillado y recibió más de 60 impactos de bala.

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