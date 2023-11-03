Julián Gil espera paciente el reencuentro con su hijo Matías

Será que el 2024 sea el año en que Julián Gil se reencuentre con su hijo Matías, luego de que Marjorie de Sousa, ha sugerido en recientes declaraciones, que ese tiempo podría estar cerca.

Yo se los he dicho, ¿Cuánto tiempo?, 10 años más, 15 años más, primero tiempo al tiempo, ¿cuál tiempo? Puede ser una semana, cómo puede ser 10 años o 20 años más. No, no, que sea cuando tenga que ser, cuando ella se sienta preparada, me imagino que debe de estar acomodando unas cosas en su alma o en su cabeza, en sus sentimientos, es algo que es inevitable, es algo que se va a dar

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¿Tuvo problemas con su pareja?

En otros temas, negó haber tenido problemas con su novia Valeria Marín, a causa de Marie Claire Harp, quien se mostró muy cercana a él, en un reciente evento.

Valeria se lleva muy bien con ella, inclusive estamos trabajando los tres juntos en ‘República Deportiva’, nos llevamos poca…, y Marie, la verdad es simpatiquísima, ya vieron que ella dijo que éramos un trío muy saludable, nos llevamos muy bien los tres

¿Cómo ha enfrentado el cáncer de piel que tiene?

Y contó cómo superó el cáncer de piel que le fue descubierto en el 2020, después de que le apareciera una extraña mancha en la piel.

Muy bien, después de haberme operado, hacerme los proceso de quimio, muy bien, ahora toca revisarse cada cierto tiempo y ver que no haya salido un lunarcito, una cosita. La semana que viene, voy a tener mi cita de rutina, voy cada 4 o 5 meses. No me tuve que hacer quimos, sino por crema, lo detectamos a tiempo

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Julián Gil, develó la placa de alguna revista del corazón, donde aparece su amiga, la doctora y cantante, Tania Medina.

