Valeria Palmer busca llevar a su padre al hospital de Nutrición.

Valeria Palmer quiere trasladar a su papá a un hospital de nutrición.

Valeria Palmer busca llevar a Miguel Palmer al hospital de Nutrición. La hija del actor espera poder transladarlo a ese nosocomio en los próximos días, informó a Ventaneando.

Fue desde abril pasado que la salud de actor se ha visto deteriorada, pues su pareja Edith KLeiman lo abandonó y lo dejó a su suerte, pero su hija ha estado a cargo del progreso de su padre.

No quito el dedo del renglón, he estado yendo a nutrición hablando con la gente correspondiente, estamos esperando por el espacio, la cama, hay que añadir ciertas cosas en un nuevo dictamen médico

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Valeria Palmer no quiere cerca a la expareja de su padre

Valeria Palmer no quiere cerca de ellos a la expareja de su padre y asegura que la demanda en su contra continúa su curso.

Con ella ni quiero ni volver a hablar, ni cruzar palabras que no se acerque a nuestras vidas, que se esfume. Lo legal lleva su ritmo, su curso y estoy en espera de ello

La también actriz espera poder cumplirle a su padre una promesa que le hizo: "saliendo de esto nos vamos a ir a Acapulco al recorrido que me llevaba cuando era niña".

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