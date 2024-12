Escándalo en las redes: ¡Salen audios que exponen la violencia de Ali Izquierdo hacia Pau G. Melo!

Las redes sociales se han visto completamente agitadas tras la reciente revelación de audios que comprometen a la influencer Ali Izquierdo en un acto de violencia hacia su exnovia Paulina G.Melo. Esta noticia ha dado de qué hablar más allá de las plataformas digitales, donde el caso ha generado una gran discusión sobre la violencia en relaciones y el poder de la denuncia en el ámbito público.

El incidente que desató la polémica

Todo comenzó cuando Ali Izquierdo, conocida tiktoker miembro de la comunidad LGBT , salió a defender al cantante Donovan, quien había sido acusado previamente de engaños y violencia por otras tiktokeras. A través de un comentario en X (anteriormente Twitter), Ali expresó su apoyo hacia él, algo que rápidamente se viralizó. Sin embargo, lo que parecía ser una simple manifestación de opinión se transformó en un escándalo cuando el influencer Un Tal Alfredo intervino, advirtiendo que Ali también sería “desenmascarada”. En este contexto, Paulina, quien fue exnovia de Ali, decidía hablar públicamente sobre su experiencia de abuso y violencia, revelando detalles íntimos de su relación.

La manipulación y la respuesta de los influencers

A medida que los rumores y las tensiones aumentaban, Ali intentó frenar la publicación de un video donde Paulina revelaba su versión de los hechos. Se sabe que Ali trató de manipular a Un Tal Alfredo, pero este respondió públicamente a través de TikTok, afirmando que no había intención de difamarla, sino de dar espacio a las pruebas de Paulina. La situación escaló aún más cuando se confirmó que el podcast de Hablando de Tal, un espacio donde las mujeres del medio pueden compartir sus vivencias, se disponía a publicar el testimonio de Paulina G. Melo el pasado 8 de diciembre.

Lo que más sorprendió al público fue la filtración de los audios, donde claramente se escucha cómo Ali Izquierdo agrede verbalmente a Paulina, quien se escucha llorando desconsolada. Los audios, que algunos usuarios han recomendado escuchar con discreción debido a su contenido violento, han causado un gran impacto. En ellos se escucha a Ali muy alterada, mientras Paulina intenta, sin éxito, calmar la situación. Esto ha llevado a muchos internautas a invalidar la postura de Ali, exigiendo explicaciones y manifestando su apoyo a Paulina.

El apoyo a Paulina y la reacción de otros influencers

El caso ha tenido repercusiones no solo en los seguidores de las involucradas, sino también en el mundo de los influencers. Tiktokers como Malen, amiga de ambas, han mostrado su apoyo a Paulina, afirmando que nadie debería pasar por lo que ella vivió. En un reciente en vivo, la actual pareja de Ali también expresó su desacuerdo con la situación, defendiendo a su pareja y diciendo que no cree en los ataques hacia ella. No obstante, Pau, en uno de los videos del en vivo que se viralizó, aclaró que su objetivo no era generar odio, sino simplemente ser escuchada y que su historia fuera validada.

Silencio de Ali Izquierdo

A pesar de la gran ola de reacciones, Ali Izquierdo no ha emitido ninguna declaración pública sobre los audios y los hechos recientes. Su contenido, dirigido mayormente a una audiencia infantil, ha desactivado los comentarios y sus publicaciones más recientes se centran en temas personales aparentemente inofensivos, sin hacer mención alguna de los escándalos. Este silencio ha generado más incertidumbre y cuestionamientos sobre su versión de los hechos.