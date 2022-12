Pablo Perroni dice que actores LGBT+ son marginados por productores.

Pablo Perroni lamenta que muchos actores de la comunidad LGBTQ+ sean marginados por muchos productores de televisión por considerar que sus preferencias sexuales pudieran restarles credibilidad a sus personajes y por lo mismo, no sean contratados para trabajar.

¿Hay discriminación para los actores de la comunicada LGBTQ+?

En exclusiva para Ventaneando, Perroni dijo que hay muchos actores a los que no les dan personajes por lo mismo. “Veo que hay muchos actores, incluso Ricky Martin declaró hace relativamente poco que no le dan personajes en televisión o cine por lo mismo, desde que declaró su sexualidad”, sentenció.

¿Sus preferencias sexuales deben influir en su trabajo? Pablo Perroni aseguró que no deberían importar sus preferencias sexuales a la hora de hacer su trabajo y espera seguir vivo para cuando ya no exista esa barrera para todos los actores que forman parte de la comunidad LGBTQ+.

“No debería de importar y yo espero seguir vivo para ese momento cuando ya no importe, cuando ya no sea necesaria esa pregunta, cuando la gente ya no tenga que hablar sobre si salir o no, o ese tipo de cuestionamientos”, añadió.

Sobre si sería creíble o no que les den otros papeles que nada tengan que ver con su sexualidad, Perroni sentenció “somos actores, yo podría estar haciendo a un asesino en serie, no, ¿qué diferencia hay?”.

Pablo Perroni aseveró que no existe diferencia porque ellos siguen actuando y pueden interpretar cualquier personaje, pero desafortunadamente es algo que pasa y no debería de ser.

“(El actor) Puede interpretar cualquier personaje. Desafortunadamente creo que sí pasa, no debería de (pasar). Durante toda la historia homosexuales han hecho personajes heterosexuales y al revés y además es lo más normal”, recalcó.

“Somos actores, tendríamos que ser capaces de interpretar cualquier tipo de personaje. Yo, sinceramente, el poder tener la oportunidad de poder contar mis propias historias es algo que disfruto y además, algo que sé hacer, que me apasiona, que me encanta y que no importa qué tipo de personaje eres, para eso eres actor”, finalizó.