Venga la Alegría Fin de Semana 10 de agosto 2025 - Cápsula: Sobrevivientes

Como bien dicen por ahí: “Cuando te toca, ni aunque te quites”. Sorpréndete con algunas de las historias más shockeantes de gente que ha sobrevivido a escenarios poco favorables.

Redacción Azteca UNO
Toma nota y precaución de algunos de los casos más impactantes de personas que se han enfrentado a la muerte y contra todo pronóstico han salido victoriosas.

¿Suerte? ¿Destino? Estas historias impactantes nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida.

También recordamos a algunos famosos que partieron de manera inesperada y conmovieron al mundo del espectáculo.

Cuando te toca… Ni aunque te quites.

