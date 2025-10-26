Programa 25 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
Benditas Mujeres y su nuevo debate, Julio César Chávez nos habló sobre una de las boxeadoras que puede hacer historia en México, La Granja VIP, música, diversión, Chaka-Casting y ¡Más!
Nuestras Benditas Mujeres tocaron un tema MUY importante: Las “pick me girls” ¿Las mujeres que buscan aprobación masculina? Dos polos que tienen mucho de qué hablar pues hay una notable diferencia entre ser auténtica o buscar validación.
Más y más tensión dentro de La Granja VIP, ¿Qué es lo que pasa con nuestros granjeros? Las cosas cada vez se tensan a nuevos niveles.
¿Chávez de Box? La leyenda del box, Julio César Chávez nos habló sobre esta nueva prospecto del pugilato mexicano, Camila Zamorano.
¡Baila y canta junto a Grupo Soñador, quienes estuvieron presentando uno de sus nuevos éxitos!
Así se vivió la gran final de nuestro Chaka-Casting… ¿Quién será nuestro nuevo Chaka Boy? ¡No te la pierdas! Eso y más en Venga la Alegría Fin de Semana de este sábado.