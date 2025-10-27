Sergio Mayer papá peleó con los críticos de La Granja VIP: así defendió al Capataz por los comentarios sobre Teo

En la más reciente Gala de Eliminación de La Granja VIP, uno de los momentos más tensos ocurrió fuera del corral y sin animales de por medio. Sergio Mayer, padre del todavía Capataz, no se quedó callado ante los señalamientos de discriminación que varios críticos hicieron sobre la forma en que su hijo ha tratado a Teo dentro del reality. El debate subió de tono y dejó muchas opiniones divididas tanto en el foro como entre el público.

¿Qué dijeron los críticos sobre Sergio Mayer Muriel en La Granja VIP?

Durante la transmisión, los críticos de La Granja VIP: Ferka, Linet Puente y El Rey Grupero cuestionaron las actitudes que ha tenido Sergio Mayer Mori hacia Teo. Mencionaron que se percibe una constante incomodidad cuando el influencer está cerca, y recordaron momentos donde celebró poco o nada cuando Teo se salvó de la eliminación. Para ellos, este tipo de reacciones no pasan desapercibidas y podrían tener un trasfondo que vale la pena revisar.

Uno de los puntos más mencionados fue el apodo “Dorothy” que, según los críticos, se ha usado a espaldas de Teo. El debate se centró en si este tipo de referencias son bromas inocentes o si cruzan una línea que podría considerarse discriminación.

¿Cómo respondió Sergio Mayer papá a las acusaciones?

El actor no dudó en tomar el micrófono para defender a su hijo y fue directo al rechazar que exista alguna intención homofóbica detrás del comportamiento de Sergio Mayer Mori. Dijo que no todos dentro de La Granja VIP tienen que llevarse bien, y que señalar a alguien por no mostrar simpatía hacia otro participante no debería convertirse automáticamente en una acusación de discriminación.

Sergio Mayer también cuestionó por qué cuando Teo ha imitado a su hijo en tono burlón nadie lo ha señalado como ofensivo. A su parecer, se está usando la bandera de la diversidad de forma injusta para proteger a ciertos participantes, y eso genera un ambiente desequilibrado.

El tema quedó abierto, con opiniones cruzadas en redes y en el propio foro. Pero lo que es seguro es que la defensa de Sergio Mayer padre puso sobre la mesa una discusión incómoda, pero inevitable, ¿hasta dónde llegan las bromas y cuándo se convierten en faltas de respeto dentro de La Granja VIP?