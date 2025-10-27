¡Los juegos del hambre, en La Granja VIP! Los granjeros proponen un policía para la comida

La convivencia en La Granja VIP se está complicando, y esta vez el motivo no es una pelea, sino el hambre. Tras la reducción del presupuesto al 50%, los granjeros recibieron el súper con la noticia de que deberán sobrevivir con mucho menos de lo acostumbrado. La tensión por la comida ya se hizo presente, y la cocina se ha convertido en el nuevo campo de batalla.

¿Por qué quieren poner un “policía de cocina” en La Granja VIP?

Después de comer, varios participantes se reunieron para hablar sobre cómo cuidar lo poco que tienen. Entre bromas y preocupación, uno de ellos lanzó la idea de asignar a un “policía de cocina”, encargado de vigilar que nadie coma de más o tome comida entre horas. Aunque algunos lo tomaron con humor, otros lo vieron como una medida seria ante la emergencia alimentaria.

Fabiola Campomanes fue una de las que puso sobre la mesa la falta de conciencia de algunos compañeros, al recordar que es frecuente encontrar tazas con café a la mitad y solo lo tiran, o bien, desperdician comida sin pensarlo. Teo también intervino para hacer un llamado a la responsabilidad, al asegurar que todos son adultos y deberían tener claro que no hay margen para los antojos. Según él, si ya se comió lo que le tocaba, no hay razón para repetir, aunque le den ganas, El Patrón apoyó las palabras de Teo con más ejemplos.

¿Qué reglas propusieron los granjeros para enfrentar la escasez?

Aunque no se nombró oficialmente a un guardián de cocina, los granjeros acordaron que será necesario vigilarse entre todos. Si alguien nota que otro está comiendo de más o tomando alimentos fuera de los tres tiempos establecidos, deberá decirlo. Lo que buscan es que cada quien se apegue a lo justo para que la comida alcance para todos.

La escena cerró entre risas cuando uno de los granjeros gritó “¡Los Juegos del Hambre!”, para hacer referencia a la competencia silenciosa que ahora vivirán en la cocina. Más allá del chiste, quedó claro que el hambre ya empezó a pasar factura y que, a partir de ahora, cualquier descuido puede provocar discusiones.

En La Granja VIP, cada decisión pesa. Y cuando se trata de comida, hasta el pan extra puede generar polémica.