¿Limaron asperezas? César Doroteo y Sergio Mayer Mori ¡se sinceraron en La Granja VIP!

Recordemos que la semana pasada Sergio Mayer Mori volvió a ganar el juego de El Capataz, convirtiéndose por segunda vez consecutiva en El Capataz de La Granja VIP y pudiendo disfrutar de los beneficios que esto trae: tener una habitación privada con tina, botana y algo de vino. Y por los votos del público se decidió que con quien debía compartir cuarto debía ser César Doroteo, quien el fin de semana pasado se enteró mediante La Tentación que Sergio Mayer Mori lo quería sacar.

Varios comentarios en redes sociales aseguraban que había una enemistad clara entre Teo y Sergio, tanto por lo que Teo sabía como por las “actitudes” que varios usuarios en redes lograban notar y destacaban en sus posteos. Sin embargo esta semana ambos granjeros tuvieron la oportunidad de limar asperezas, y en una dinámica EXCLUSIVA para Teo y Sergio pudieron conocerse mucho mejor.

En esta dinámica se les hicieron algunas preguntas personales, como por ejemplo: ¿Cuál fue el momento más doloroso o difícil de tu vida? A esta pregunta respondió primero Sergio Mayer Mori, quien dijo: “Cuando me enteré que Natalia estaba embarazada, estaba casada, me lleva 10 años y cuando llegó me dijo ‘estoy embarazada y lo voy a tener’”, mientras que César Doroteo habló sobre la pérdida de su madre hace ya 7 años: “de las cosas más difíciles que voy a vivir en toda mi vida.”

Por otro lado también se les preguntó cuál había sido la primera impresión que había tenido uno sobre el otro, en esta ocasión Teo dijo que le había parecido sorprendente el parecido de Sergio Mayer Mori con su mamá: Bárbara Mori, mientras que Sergio le confesó que era “un wey muy prejuicioso, me cierro las puertas muchas veces”, dejando entrever que tal vez en primera instancia Teo no había sido muy de su agrado.

¿Será este el inicio de una posible alianza? ¿O seguirán jugando cada uno por su lado?