Manola Díez está harta de limpiar y lavar los trastes de los granjeros: "¡No acabas nunca!”

La convivencia dentro de La Granja VIP está sacando lo mejor y lo peor de cada participante. Las tareas diarias han comenzado a pesar, y entre las quejas más repetidas están las que tienen que ver con la limpieza. Esta vez, fue Manola Díez quien alzó la voz, visiblemente harta de ser la encargada de dejar la cocina impecable mientras otros simplemente ignoran el esfuerzo.

¿Por qué Manola ya no quiere seguir limpiando en La Granja VIP?

Mientras hablaba con Lola, Manola se desahogó sin filtros. Contó que se encargó de limpiar toda la barra, levantar los termos y hasta trapear, sin que nadie se lo agradeciera. Lo más frustrante para ella es que, aunque cumple con su responsabilidad, siente que su esfuerzo no se reconoce y que hay otros que simplemente evitan colaborar.

Con ironía y molestia, dejó claro que prefiere mil veces convivir con los animales y hacer tareas rudas en la granja, como limpiar excremento, antes que estar fregando platos que parecen no terminar nunca. En su opinión, hay compañeros que solo buscan cámaras y simpatía con el público, pero no se involucran en el trabajo pesado del día a día.

@lagranjavipmx Manola está cansada de lavar y lavar platos pero también le platica a Lola sobre alguien que la ignora HOY, La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO 🌾 #LaGranjaVIP ⁣transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. ♬ sonido original - La Granja VIP

¿Con quién está molesta Manola Díez dentro de La Granja VIP?

Aunque no dijo nombres directos, Manola lanzó varias indirectas que dejaron entrever su decepción con una persona en particular, alguien a quien ayudó desde el primer día pero que, según ella, ahora la ignora. Mencionó que esa actitud podría estar motivada por querer quedar bien ante el público, más que por una verdadera intención de integrarse.

También recordó una pregunta que Flor Rubio lanzó en la Gala del Domingo anterior, relacionada con posibles actos de discriminación. Aunque no se mencionó a nadie en específico, Manola confesó haberse quedado con la duda sobre si esa acusación venía de alguien cercano a ella.

La molestia de Manola es por mucho más que por el trabajo físico, considera que hay una falta de reciprocidad y compañerismo. En su estilo directo y sin filtros, dejó claro que si sigue así la situación, su voto ya tiene destino. En La Granja VIP, las tensiones se cocinan al mismo ritmo que los frijoles… pero los platos, esos no se lavan solos.