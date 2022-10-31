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FOTOS | ¡Así celebramos el Halloween en Venga la Alegría!

¡Checa los terroríficos disfraces de nuestros conductores en el Foro del Terror! Además, los participantes de Quiero Cantar también lucieron increíbles.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Halloween VLA
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