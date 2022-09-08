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FOTOS | Reina Isabel II, así fue la vida de la monarca más longeva.

La reina Isabel II fue la monarca en permanecer más años en el trono. Este jueves falleció a la edad de 96 años, con lo que pasa a convertirse en rey su hijo Carlos.

Por: Redacción Azteca UNO

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