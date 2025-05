Así fue el desgarrador momento en el que Lupita TikTok se entera de la muerte de su bebé (VIDEO)

La historia de Lupita TikTok rápidamente se convirtió en tragedia luego de que la hija recién nacida de la influencer perdiera la vida durante la madrugada de hoy martes 13 de mayo, esto en medio de diversos rumores de abuso y negligencia infantil.

Uno de los hechos que más ha generado curiosidad entre los fans de esta figura pública es cómo reaccionó ante el fallecimiento de la bebé, pues en los últimos días se decía que la menor se encontraba mejorando y que era probable que sobreviviera.

¿Cómo reaccionó Lupita TikTok a la muerte de su hija?

En un video que fue compartido en una página de Facebook nos damos cuenta de que Lupita recibió la noticia de la muerte de su hija mientras se encontraba cerca del Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad, y es que ella caminaba de regreso de una tienda cuando fue interceptada por su madre.

Fue la señora, acompañada de otra persona cuya identidad se desconoce, quien le dio la noticia a la creadora de contenido, aunque algunos testigos refieren que la tiktoker escuchó esta información de manera accidental pues fue mientras su mamá hablaba por teléfono con alguien más.

La reacción de Guadalupe no se puede apreciar claramente en las imágenes difundidas en las redes, pero se ve que lleva sus manos a su rostro en señal de sorpresa y shock, después ella y las personas que la acompañaban se retiran del lugar.

¿Qué dijo Lupita TikTok sobre la muerte de su hija?

Hasta el momento, la famosa no ha mencionado nada respecto al fallecimiento de su hija, pero algunos medios de comunicación de Monterrey, Nuevo León, aseguran que las autoridades le realizaron un examen para determinar si posee o no una discapacidad intelectual o cognitiva, y que los resultados no habrían sido favorables.

Mientras tanto, Ricardo ‘N’ continúa detenido y espera su primera audiencia del caso en su contra, ya que fue acusado como presunto responsable de violación en contra de una persona con discapacidad.