inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

11/11: Ritual práctico y efectivo para abrir el portal de luz

La vibración del día 11 del mes 11 nos conecta con un mundo espiritual. José Luis Álvarez nos comparte un ritual para abrir el portal de luz con el arcángel Metatrón.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

La vibración del día 11 del mes 11 es única y nos conecta con un mundo espiritual. José Luis Álvarez, coach de vida, nos comparte un ritual para abrir el portal de luz con el arcángel Metatrón, el enviado para acompañarnos en la transición a la era de Acuario.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×