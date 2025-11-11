Todo noviembre será energéticamente muy pesado para los signos y así es como puedes saber qué te pasará

Noviembre es un mes que, desde el punto de vista de la astrología, llega con una energía intensa que pondrá a prueba la paciencia y la estabilidad de todos los signos del zodiaco. Y es que, con Mercurio Retrógrado dominando gran parte del mes, las emociones se vuelven más densas. Por eso, aquí te decimos qué pasará con cada signo y cómo librarla sin tanto daño.

Cómo afectará Mercurio Retrógrado a cada signo en noviembre de 2025

Los astros tendrán diferentes energías para cada signo. Según Vogue, la etapa de Mercurio Retrógrado inició el pasado 9 de noviembre y varios signos ya han notado cambios en sus rutinas diarias, así como en sus horóscopos, siendo Sagitario y Escorpio los más afectados.

(ESPECIAL/CANVA) Sagitario y Escorpio son los signos más afectados.

Sin embargo, todo el círculo zodiacal se verá impactado. Por ejemplo, Stephanie N. Campos, de Cosmopolitan, advierte que los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) experimentarán cambios en sus creencias personales.

Por otro lado, los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) podrían atravesar procesos emocionales muy intensos, así que llamó a tener cuidado.

Finalmente, los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) tienen la tarea de pensar en sí mismos durante este proceso, porque la tentación de arreglar conflictos externos podría afectarlos.

¿Qué pasa cuando Mercurio está retrógrado? Esto quiere decir, según la astrología

Cuando Mercurio está retrógrado, las cosas cambian en el juego de los horóscopos y los signos zodiacales . Según Vogue, es un proceso en el que la verdad no está afuera, sino adentro de uno mismo. Y es que, supuestamente, este fenómeno “relentiza el ritmo del pensamiento y el lenguaje”.

La BBC News Mundo explica que este fenómeno ocurre al menos tres o cuatro veces al año y dura alrededor de tres semanas. Científicamente, ocurre cuando Mercurio parece moverse de izquierda a derecha, en una forma de retroceso, aunque se trata de un efecto visual por la posición de los planetas.

(ESPECIAL/CANVA) El Mercurio Retrógrado es un efecto visual, según la ciencia.

Desde el punto de vista de la ciencia, no hay efectos comprobables que ocurran sobre las personas cuando Mercurio está retrógrado. Sin embargo, quienes creen en la astrología continúan con el rito cada que ocurre.

Mercurio Retrógrado: Fechas 2025