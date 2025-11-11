CFE anuncia corte masivo de luz durante toda la segunda semana de noviembre

Algunos usuarios tendrán que tomar medidas precautorias por un corte de luz masivos, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha realizado un anuncio en el que manifiestan que se suspenderá el servicio en varias zonas durante la segunda semana de noviembre.

Los cortes se llevarán a cabo para mejorar la infraestructura, la continuidad y la seguridad del suministro, la CFE ha indicado que implementará un corte de luz masivo durante la segunda semana de noviembre, específicamente este martes 11.

¿Dónde se llevarán a cabo los cortes de la CFE?

Las labores se implementarán en los estados de Durango y Tamaulipas. Los cortes incluyen pruebas eléctricas, labores de cuidado preventivo, mejoras al transformador, entre otros. Debido a que la suspensión de servicio se mantendrá durante varias horas, los usuarios deben estar atentos a las zonas que se verán afectadas por el corte de luz masivo.

El corte de luz programado en Durango para este martes 11 de noviembre se estará llevando a cabo de las 05:00 hasta las 08:30 de la mañana, es decir, son tres horas y media sin energía eléctrica. Aunque los trabajos podrían extenderse. Las zonas que están resultando afectadas son:

Rayón, Opodepe, Santiago y San Rafael

Por su parte, en Tamaulipas, el corte de luz masivo tendrá lugar en el centro de Ciudad Madero.

Se suspende el servicio eléctrico a partir de las 10:30 de la mañana y se extenderá hasta las 6:30 de la tarde. Algunas de las zonas donde se está viendo afectado el suministro son las siguientes:

Avenida 1 de Mayo, 13 de Enero, Rivas Guillén, Durango, avenida Francisco I. Madero entre Emilio Carranza y Niños Héroes, 20 deNoviembre, avenida Jacarandas, José María Pino Suárez, avenida de los Fresnos y avenida Monterrey.

Ante ello es importante tener presente que los cortes de luz son necesarios para garantizar la seguridad del personal de la CFE, por lo que se emite un agradecimiento por la comprensión de los usuarios.

