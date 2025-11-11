Se encienden las alarmas: mamá de Christian Nodal estaría delicada de salud

La familia Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por la vida amorosa de Christian y Ángela Aguilar, sino por una razón mucho más delicada: la salud de su madre, Silvia Cristina Nodal, quien estaría atravesando un momento complicado. Según reveló la periodista Adri Toval, la empresaria sonorense habría tenido que cancelar su fiesta de cumpleaños debido a una recaída en su estado de salud.

Se encienden las alarmas

Aunque la comunicadora evitó dar detalles específicos “por respeto a la familia”, sí confirmó que la situación ha generado gran preocupación entre los allegados de Cristy, quien en los últimos años ha luchado contra serios problemas médicos.

Por respeto a la familia, no daré más detalles, pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes y acompañándola en este momento difícil"; escribió la comunicóloga a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que en 2022, la mamá del intérprete de “Adiós amor” fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon, noticia que impactó profundamente al público. En ese entonces, Cristy compartió con sus seguidores un milagroso proceso de recuperación que, según dijo, no requirió cirugía. Sin embargo, los rumores sobre posibles complicaciones han reaparecido con fuerza en los últimos meses.

Durante 2024, la empresaria también fue hospitalizada de emergencia, aunque ni ella ni su familia ofrecieron mayores detalles sobre el motivo. Desde entonces, su estado de salud ha sido un tema sensible que Nodal maneja con mucha discreción.

Hasta el momento, ni Christian ni sus hermanas han emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas al cantante aseguran que él se encuentra muy pendiente de su madre.

Una celebración que se apagó

De acuerdo con Toval, Cristy tenía previsto celebrar el pasado 5 de noviembre su cumpleaños en Guadalajara "aparentemente con la presencia de su hijo Christian Nodal y su nuera Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que ser cancelada a última hora".

Asimismo, la cancelación de la celebración, junto con el silencio en redes sociales, ha alimentado la especulación de que Cristy podría estar enfrentando una recaída.