¡Lo más enternecedor! Así disfruta de sus nietos María Victoria a sus 98 años

María Victoria, la consagrada actriz que cumplió 98 años, compartió en redes sociales imágenes conviviendo con sus nietos y las reacciones no tardaron en llegar.

María Victoria, la consagrada actriz que recientemente cumplió 98 años de edad, compartió en redes sociales imágenes conviviendo con sus nietos y, como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar. ¡No pierdas detalle de los enternecedores instantes!

