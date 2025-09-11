De Rosario Tijeras a La Academia VLA: estos son los personajes emblemáticos de Luis Fernando Peña

Luego del estreno de la cuarta temporada de Rosario Tijeras, el actor Luis Fernando Peña dará un giro a su carrera de la mano de TV Azteca, pues formará parte de la próxima entrega de La Academia VLA, la cual comenzará el próximo 12 de septiembre durante el horario del matutino de la televisora del Ajusco.

El exparticipante de MasterChef Celebrity cuenta con más de 2 décadas de trayectoria en las que ha acumulado personajes que se han quedado guardados en el corazón de las y los mexicanos. Uno de ellos es ‘Ulises’, de la película ‘Amarte Duele’, el cual lo encaminó al estrellato y lo posición como un actor que representa a un sector de la sociedad que ha sido segregado de la industria del entretenimiento en el país.

De un tiempo a la fecha, Luis Fernando no sólo es ubicado por haber conquistado a Martha Higareda en la cinta antes mencionada, sino también por compartir créditos con Bárbara de Regil interpretando a ‘El Papi’. Otro personaje por el que es recordado es el de ‘Pepín’, un rescatista voluntario de la serie ‘Cada Minuto Cuenta’, la cual narra las adversidades que vivió el país durante y después el sismo de 1985 que se dio en la Ciudad de México. No obstante, también participó como ‘Hilario’ en ‘¡Qué viva México!’ y como ‘El Chamoy’ en ‘La dictadura perfecta’ del afamado director Luis Estrada.

¿Quiénes participarán en la segunda temporada de La Academia VLA?

Su nominación a Mejor Actor en los Premios Ariel de 2003 son una prueba de que Luis Fernando Peña es un actor virtuoso, sin embargo, para coronarse en La Academia VLA tendrá que demostrar que posee una voz superior a la de Daniela Parra (actriz y cantante), Ime Tuñón (actriz y cantante) y quien participó en la primera temporada; Marcos Valdés (actor),Nacho Casano (actor), José de Jesús Aguilar (sacerdote y actor) y Ana Shopía (cantante).

