Exclusiva: Abogado de Alicia Villarreal aclara la polémica sobre firmas falsas, en proceso legal por supuesto despido injustificado
En exclusiva para Venga La Alegría, el abogado Gerardo Rincón habló sobre el proceso legal que Alicia Villarreal ha enfrentado desde hace más de 2 décadas.
Continúa el proceso legal para Alicia Villarreal, sobre el supuesto despido injustificado de dos empleados. El abogado Gerardo Rincón, quien representa a la cantante en este caso, habla en exclusiva para Venga La Alegría. “Ni las firmas se parecen”, dice sobre el escándalo por firmas falsas.