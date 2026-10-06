"¡Tenía que ir a jugar a pelear!”, Kenny Avilés habló sin filtros de Niurka tras salir de La Granja VIP
Tras su salida de La Granja VIP, Kenny Avilés habló sin filtros de Niurka, Kunno, Fernando, Natalia y otros más y reveló a quién se lleva en el corazón.
Azalia y ‘Mono’ afinaron su estrategia y pusieron en la mira a Bebeshita, Manelyk y Kunno y Kevyn ‘Bicolor’ rompió las reglas con unos sándwiches y se llevó un contundente regaño. Además, Kenny Avilés, la reciente eliminada, habló sin filtros de Niurka, Kunno su paso por La Granja VIP.