"¡Tenía que ir a jugar a pelear!”, Kenny Avilés habló sin filtros de Niurka tras salir de La Granja VIP

Azalia y ‘Mono’ afinaron su estrategia y pusieron en la mira a Bebeshita, Manelyk y Kunno y Kevyn ‘Bicolor’ rompió las reglas con unos sándwiches y se llevó un contundente regaño. Además, Kenny Avilés, la reciente eliminada, habló sin filtros de Niurka, Kunno su paso por La Granja VIP.