Exclusiva | Así es el negocio que Héctor Parra busca emprender en prisión: “Es una manera de sobrevivir”

Daniela Parra revela en exclusiva para Ventaneando que su padre, Héctor Parra, quiere emprender un negocio de sushi en prisión: “Es una manera de sobrevivir”; señaló la ex-participante de MasterChef 25/7, quien aprovechó nuestro lente para hablar sobre el cortometraje que se está realizando sobre su papá, el cual buscará generar conciencia sobre las personas que fueron acusadas injustamente.