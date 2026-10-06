Exclusiva | Así es el negocio que Héctor Parra busca emprender en prisión: “Es una manera de sobrevivir”
Daniela Parra revela que su papá, Héctor Parra, quiere emprender un negocio de sushi en prisión. Aquí los detalles.
Daniela Parra revela en exclusiva para Ventaneando que su padre, Héctor Parra, quiere emprender un negocio de sushi en prisión: “Es una manera de sobrevivir”; señaló la ex-participante de MasterChef 25/7, quien aprovechó nuestro lente para hablar sobre el cortometraje que se está realizando sobre su papá, el cual buscará generar conciencia sobre las personas que fueron acusadas injustamente.