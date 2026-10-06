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En Vivo

¡Luce una mirada más natural y elegante con micropigmentación de cejas! Aquí una muestra de la aplicación en vivo

¡Lucirás unas cejas increíbles! Olvídate de los dolores e incomodidades con esta técnica de micropigmentación para todas las edades y todos los gustos.

¡Para todas las edades y todos los gustos! Esta mañana, en Ponte Bonita, Kristal Silva presentó un novedoso tratamiento con micropigmentación para lucir cejas más bonitas y muy naturales. ¡Checa la técnica y la aplicación de esta técnica en vivo!

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