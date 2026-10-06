Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, revela serios problemas de salud y comparte nuevos detalles de su pleito legal con Mayela Laguna

Efigenia Ramos, la exasistente de Silvia Pinal, atraviesa un difícil momento en medio del proceso legal que emprendió contra Mayela Laguna tras los fuertes señalamientos de robarle a la diva. En medio de esta batalla, su salud se ha convertido en una preocupación pues enfrenta complicaciones por los aneurismas que padece. ¡Ojo a lo que reveló sobre su testamento y su pleito legal!