En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Kike Vázquez compartió su experiencia de vida y presentó su libro
¿Qué es realmente la parálisis cerebral? Kike Vázquez compartió su testimonio y presentó Paráfrasis Cerebral, un libro que busca terminar con los mitos.
En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, hablar de ello no es sinónimo de limitaciones, sino de personas que han encontrado distintas formas de vivir, avanzar y cumplir sus sueños, con mucho trabajo porque a veces la sociedad y el país les hacemos la vida más complicada. Kike Vázquez, quien convirtió su experiencia de vida en una forma de inspirar y hacer reír, nos explicó qué es la parálisis cerebral, profundizó sobre los retos a los que se ha enfrentado y nos presentó su libro Paráfrasis Cerebral. ¡Toma nota y comparte!