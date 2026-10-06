En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Kike Vázquez compartió su experiencia de vida y presentó su libro

En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, hablar de ello no es sinónimo de limitaciones, sino de personas que han encontrado distintas formas de vivir, avanzar y cumplir sus sueños, con mucho trabajo porque a veces la sociedad y el país les hacemos la vida más complicada. Kike Vázquez, quien convirtió su experiencia de vida en una forma de inspirar y hacer reír, nos explicó qué es la parálisis cerebral, profundizó sobre los retos a los que se ha enfrentado y nos presentó su libro Paráfrasis Cerebral. ¡Toma nota y comparte!