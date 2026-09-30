¡Mucha fuerza! Así fue el aparatoso accidente de ‘La Bestia’ en Exatlón
Las sospechas de los celestes, la confesión de Leo sobre su amor por Katia y el aparatoso accidente de David ‘La Bestia’. ¡Revive lo mejor del Exatlón!
Los celestes piensan que las leyendas escarlatas se aprovechan de los atletas menos experimentados, Leo confesó que su amor por Katia está regresando y David ‘La Bestia’ sufrió un aparatoso accidente durante la Batalla Colosal de Exatlón. ¡Revive los mejores momentos del 29 de septiembre 2026!