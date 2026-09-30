"¡Aprende a escuchar!": Manelyk se desespera por culpa de Julio Camejo y prefiere ignorarlo en La Granja VIP (VIDEO)
En su afán de sentir que es el mejor en los juegos de La Granja VIP, Julio terminó provocando que Manelyk se fastidiara de escucharlo y lo dejó hablando solo.
El beneficio del Huevo Dorado está en juego en La Granja VIP y los Granjeros ya están armando estrategias. Y precisamente por la emoción de esta dinámica, Julio Camejo se puso furioso cuando le dijeron que no querían que fuera él quien cerrara el circuito, pues sus amigas eligieron a Bebeshita para esta misión. Sin embargo, no se quedó conforme con esta decisión y trató de explicarles por qué él era mejor, al grado de que Manelyk se cansó de explicarle la situación y optó por evadir el tema.