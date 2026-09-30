"¡Aprende a escuchar!": Manelyk se desespera por culpa de Julio Camejo y prefiere ignorarlo en La Granja VIP (VIDEO)

El beneficio del Huevo Dorado está en juego en La Granja VIP y los Granjeros ya están armando estrategias. Y precisamente por la emoción de esta dinámica, Julio Camejo se puso furioso cuando le dijeron que no querían que fuera él quien cerrara el circuito, pues sus amigas eligieron a Bebeshita para esta misión. Sin embargo, no se quedó conforme con esta decisión y trató de explicarles por qué él era mejor, al grado de que Manelyk se cansó de explicarle la situación y optó por evadir el tema.