“No necesito que me defiendas": Julio Camejo quiso hacerse el héroe en La Granja VIP, pero le ponen un alto (VIDEO)
Aunque Julio quería dejar claro que la prioridad es defender a sus aliadas de La Granja VIP, no las impresionó y dejaron claro que no les hace falta.
La participación de Julio Camejo en La Granja VIP ha sido muy controvertida. Esto porque quedó al descubierto que inventó una mentira sobre Ivonne Montero y fue evidenciado por estas actitudes. Desde entonces, el actor se ha empeñado en demostrar que esa no es su personalidad y hasta se dijo dispuesto a enfrentar a Pablo Montero por el pleito con Azalia, solo que a ella no le agradó la idea y le dijo que puede resolverlo sola.