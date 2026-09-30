¡Así celebró veinte años de trayectoria Julión Álvarez en Guadalajara!

Julión Álvarez demostró por qué es uno de los grandes representantes de la música regional mexicana: ofreció dos conciertos en el Estadio Jalisco ante 50 mil personas por noche. Así, el chiapaneco celebró con sus fanáticos tapatíos dos décadas de trayectoria musical. ¡Ojo a lo de Alfredo Olivas y todo lo que se vivió con Julián Álvarez en Guadalajara!