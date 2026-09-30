¡Así celebró veinte años de trayectoria Julión Álvarez en Guadalajara!
Julión Álvarez hizo vibrar el Estadio Jalisco durante dos noches para celebrar veinte años de carrera musical. ¡Ojo al invitado especial, Alfredo Olivas!
Julión Álvarez demostró por qué es uno de los grandes representantes de la música regional mexicana: ofreció dos conciertos en el Estadio Jalisco ante 50 mil personas por noche. Así, el chiapaneco celebró con sus fanáticos tapatíos dos décadas de trayectoria musical. ¡Ojo a lo de Alfredo Olivas y todo lo que se vivió con Julián Álvarez en Guadalajara!