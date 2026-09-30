Venga La Alegría | Programa 30 de septiembre 2026 Parte 2 | El anuncio de la muerte de Jorge Kahwagi, alerta en CDMX por fuertes lluvias y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de septiembre 2026, parte 2: Flor Rubio anunció la muerte de Jorge Kahwagi, la celebración de Julión Álvarez en Guadalajara, el reportaje de Tabata Jalil, el aviso especial por el temporal de lluvias en CDMX y lo que los conductores revelaron en El Club de los Corazones Rotos.

También, la buena obra de A Quien Corresponda, repasamos los mejores momentos del Exatlón del 29 de septiembre 2026 y conocimos la historia del campeón nacional y Panamericano de MMA Eloy ‘Besauro’ López. Además, jugamos Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!