Venga La Alegría | Programa 30 de septiembre 2026 Parte 2 | El anuncio de la muerte de Jorge Kahwagi, alerta en CDMX por fuertes lluvias y mucho más
Flor Rubio anunció la muerte de Jorge Kahwagi, el aviso especial por el temporal de lluvias en CDMX, los mejores momentos del Exatlón, la historia de Eloy ‘Besauro’ López, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de septiembre 2026, parte 2: Flor Rubio anunció la muerte de Jorge Kahwagi, la celebración de Julión Álvarez en Guadalajara, el reportaje de Tabata Jalil, el aviso especial por el temporal de lluvias en CDMX y lo que los conductores revelaron en El Club de los Corazones Rotos.
También, la buena obra de A Quien Corresponda, repasamos los mejores momentos del Exatlón del 29 de septiembre 2026 y conocimos la historia del campeón nacional y Panamericano de MMA Eloy ‘Besauro’ López. Además, jugamos Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!