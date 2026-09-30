Venga La Alegría | Programa 30 de septiembre 2026 Parte 1 | El último adiós a Otto Sirgo, el pleito entre Natalia y Adal en La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de septiembre 2026, parte 1: La celebración de Aída Cuevas en la Basílica de Guadalupe, Ha-Ash reacciona a la separación de Jesse y Joy, Lorena Herrera confiesa algunos chismes que inventó en su carrera, lo que el gastroenterólogo explicó de los remedios caseros para el estreñimiento, aprendimos a hacer donas saludables y la entrevista exclusiva con Camilo.

También, los experimentos de Inter ¿Neta?, la receta de peneques, el último adiós a Otto Sirgo, extensiones de cabello para lucir un fleco increíble y el pleito que se armó entre Natalia, Pablo Montero y Adal Ramones en La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!