Así anunció Flor Rubio EN VIVO el fallecimiento de Jorge Kahwagi
Durante esta mañana, en el programa en vivo de Venga La Alegría, Flor Rubio anunció el fallecimiento de Jorge Kahwagi, el reconocido empresario y boxeador.
Flor Rubio anunció en vivo en VLA el fallecimiento del empresario y exboxeador mexicano Jorge Kahwagi; la noticia se habría dado a conocer por amigos cercanos. Su vida estuvo ligada al mundo del entretenimiento y protagonizó once peleas profesionales ganando por la vida del KO. Aquí una breve semblanza de Jorge Kahwagi.