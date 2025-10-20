Los abogados de Lupillo Rivera explicaron las acciones legales que tomarán contra Belinda
Los abogados de Lupillo Rivera detallaron las acciones legales que tomarán contra Belinda, luego de que ella habría hecho lo propio hacía Lupillo Rivera.
TV Azteca
Después de la polémica que se desató por las intimidades que habría revelado Lupillo Rivera sobre la supuesta relación que tuvo con Belinda, los abogados del cantante de regional mexicano explicaron con detalles las acciones legales que tomarán contra la cantante de pop, luego de que ella habría hecho lo propio hacía Lupillo Rivera. Aquí los detalles.
