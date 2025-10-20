Muere inesperadamente influencer tras complicación en su parto

Una influencer que se dedicara a crear contenido gastronómico, acaba de morir inesperadamente al presentar complicaciones en su parto. La noticia fue anunciada por su pareja, quien lamenta los hechos y solicita el apoyo de sus seguidores en Instagram para poder hacer el pago de los servicios fúnebres.

Son muchos de sus seguidores quienes lamentan su repentino fallecimiento. Ya se han compartido algunos detalles sobre qué le pasó a la joven creadora de contenido, te revelamos lo que se sabe.

¿Qué le pasó a Stacey Hatfield?

Stacey Hatfield como ya lo habíamos mencionado, fue una influencer relacionada con la gastronomía. El 29 de septiembre del 2025, tuvo el parto de su primer hijo en casa, quien nació en perfectas condiciones, siendo un momento de júbilo para la feliz pareja. Lamentablemente, en ese mismo día, la joven creadora de contenido presentó complicaciones que provocaron su muerte inesperadamente.

En el texto que publicó la pareja de la mujer, explica que después Stacey presentó situaciones inesperadas, por lo que fue llevada al hospital. Lamentablemente, falleció tras llegar a las instalaciones médicas.

Aunque ya pasaron 15 días de su fallecimiento, el esposo de la influencer que murió inesperadamente, ha mencionado que todavía no se recupera de su pérdida. Ante la situación, inició una campaña para poder recaudar dinero y hacer el pago de los servicios funerarios, que hasta ahora lleva más de 24 mil dólares obtenidos.

¿Qué pasa si doy luz en mi casa?

En la actualidad, muchas mujeres optan por tener su parto en un hospital, pero aún hay ciudadanas que prefieren hacerlo desde casa, contratando a personal médico para poder hacer el proceso con completa seguridad.

Aunque se considera seguro, es posible que se presenten complicaciones como ruptura prematura de membranas, alta presión sanguínea, sufrimiento fetal, prolapso del cordón, hemorragia, agotamientos por parte de la madre y que no haya progreso en el proceso.

Por esa misma razón, hay que verificar que seamos candidatas para dicho proceso y tener todo lo necesario ante tal situación, para que el personal médico pueda llevar a cabo cualquier procedimiento, evitando cualquier imprevisto.