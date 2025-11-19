inklusion logo Sitio accesible
“Me la presentaron... bailamos”, Agustín Fernández habla de los rumores de romance con Imelda Tuñón

Hace unos días se vio a Imelda Tuñón bailando con Agustín Fernández y los rumores de un romance no se hicieron esperar. ¿Se estarán dando un oportunidad?

Hace unos días se vio a Imelda Tuñón bailando con Agustín Fernández y los rumores de un romance no se hicieron esperar. Ante tal situación, Agustín da la cara, enfrenta las habladurías y aclara de qué va su cercanía con Imelda

