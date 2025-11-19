Checa si conoces los 5 restaurantes más distinguidos y lujosos en Xcaret

México cuenta con muchos restaurantes que son dirigidos por chefs prestigiosos a nivel nacional e internacional. Así es el caso de los sitios gastronómicos que pertenecen a Grupo Xcaret.

Si bien este grupo incluye cerca de 30 restaurantes, lo cierto es que 20 de ellos forman parte del Colectivo Gastronómico de Xcaret llamado Apapaxoa. Este proyecto es dirigido por chefs reconocidos del país que buscan explotar al máximo la cocina de autor.

Los 5 restaurantes más distinguidos y lujosos de Xcaret

Si bien Grupo Xcaret es reconocido a nivel mundial por sus parques temáticos y hoteles de lujo, la gastronomía es un pilar esencial dentro de las experiencias que ofrece la firma. Estos son los restaurantes más distinguidos y exclusivos de Hotel Xcaret México, Hotel Xcaret Arte y La Casa de la Playa, que cuentan con el liderazgo de chefs reconocidos con estrellas Michelin.



HA' del chef Carlos Gaytán

Liderado por el chef Carlos Gaytán (primer mexicano en ganar una estrella Michelin por su restaurante Mexique ubicado en Chicago), este local se encuentra en el Hotel Xcaret México y cuenta con 1 estrella Michelin y una certificación de 5 diamantes (American Automobile Association). Ofrece una propuesta de cocina mexicana contemporánea a través de un menú degustación de 7 tiempos con maridaje.

Tuch de Luna de la chef Martha Ortiz

Este sitio se ubica en el hotel La Casa de la Playa y es liderado por la chef Martha Ortiz (Filigrana). Aquí se pueden disfrutar platillos llenos de creatividad e innovación, pero de forma elegante. Además, existe una acción mensual de cena especial llamada 'Noches de Luna'.



Xaak de los chefs Roberto Solís, Paco Méndez, Jonatán Gómez Luna y Alejandro Ruiz

En Hotel Xcaret Arte se encuentra el restaurante Xaak. Su propuesta es la cocina mexicana contemporánea y se ubica a las orillas del río. Sirve un menú degustación elaborado con ingredientes locales de la mejor calidad y técnicas de la cocina ancestral.



Costero de la chef Gabriela Ruiz

En el Hotel Xcaret México se encuentra el restaurante Costero. El sitio es liderado por la chef Gabriela Ruiz (Carmela y Sal). Aquí los platillos rinden homenaje a la gastronomía veracruzana con menú de pescados, mariscos y antojitos. Las comidas y cenas tienen modalidad buffet.



Monarca de la chef Mariana Valencia

También en el Hotel Xcaret México, se encuentra este restaurante liderado por la chef Mariana Valencia. Originaria de Uruapan, la especialista en alta cocina rinde homenaje a la tradición culinaria michoacana a través de su propio restaurante: Cocina M. Pero en Monarca pone toda su alegría y sabor para hacer de este sitio un lugar destacado y exclusivo que rinde homenaje a Michoacán.

¿Cuál es el costo promedio por persona por comer en estos lujosos restaurantes de Xcaret?

Los precios pueden variar según la categoría del restaurante, el tipo de menú, la presencia de chefs reconocidos, las degustaciones y los maridajes. Pero estos son precios estimados actuales que reportan los visitantes de estos sitios lujosos.

En el restaurante HA' del Hotel Xcaret México, el promedio de gasto por persona es de entre 3,500 y 4,800 pesos. Sus precios están en el rango más alto del grupo.

Algo similar sucede con Tuch de Luna de La Casa de la Playa. Aquí el gasto promedio por persona es de entre 2,500 y 3,800 pesos. Pero las cenas especiales denominadas Noches de Luna pueden elevar la tarifa. En el caso de Xaak del Hotel Xcaret Arte, el promedio de gasto es de entre 2,800 y 4,200 pesos.

Mientras que comer en Costero y Monarca, ambos ubicados en Hotel Xcaret México, cuesta entre 900 y 1,400 pesos, en el caso del primer restaurante, y entre 1,200 y 1,800 pesos, en el segundo establecimiento gastronómico.