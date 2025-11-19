Esta es la fecha límite para tramitar la CURP Biométrica

En octubre comenzó, por parte del Gobierno de México, el registro masivo para obtener la CURP Biométrica. Esta es una versión de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos biométricos para poder verificar la identidad de forma más segura.

Para los menores de edad, este trámite comenzó el 13 de noviembre quienes deberán contar con el documento para acceder a servicios y trámites esenciales. Esta CURP tendrá la función de identificar a la persona universalmente y reemplazar gradualmente a la versión anterior en trámites educativos, de salud, servicios públicos y programas sociales.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el trámite de la CURP Biométrica?

Cabe destacar que desde el 2026 la CURP tradicional ya no tendrá validez para gran parte de los servicios gubernamentales. Esto significa que será obligatorio contar con la nueva CURP Biométrica para:



Inscribirte en escuelas

Acceder a servicios de salud

Cobrar apoyos del gobierno(becas, pensiones y programas sociales)

Tramitar pasaporte, licencias, actas o documentos oficiales

Si bien todavía hay tiempo pues se recomienda no esperar a último momento debido a que se comenzará a saturar los módulos y las citas disponibles. Cuanto antes lo hagas mejor será para evitar retrasos o no poder llegar a tiempo.

¿Dónde tramitar este documento?

El registro se realiza de forma presencial en los módulos habilitados por:



RENAPO CURP Móvil Módulos del Registro Civil Módulos itinerantes en escuelas y centros comunitarios

Cada entidad federativa publica sus sedes disponibles y horarios, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales del gobierno estatal para ubicar el módulo más cercano.

La CURP biométrica ya funciona como ID oficial, por lo que dependencias públicas y privadas deberían aceptarla como identificación. Recuerda que a partir de febrero de 2026 la CURP Biométrica será obligatoria para trámites oficiales del gobierno.

Requisitos para obtener la CURP Biométrica

Para tramitar la nueva CURP Biométrica es necesario presentar:



Acta de nacimiento original

Identificación oficial con fotografía(INE, pasaporte o escolar en el caso de menores)

Comprobante de domicilio

Menores de edad deberán acudir con madre, padre o tutor

Durante el registro se tomarán huellas dactilares, fotografía, firma digital y, en algunos casos, reconocimiento de iris. Es por esto que debes contar con la información adecuada al respecto.

