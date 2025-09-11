inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Así defendió Aleida Núñez a su esposo criticado por buscar la nacionalidad mexicana!

Aleida Núñez defendió a su esposo quien ha sido criticado por tratar de conseguir la nacionalidad mexicana y dejó clara su postura sobre la gentrificación.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Aleida Núñez defendió a su esposo quien ha sido criticado por tratar de conseguir la nacionalidad mexicana y dejó clara su postura sobre la gentrificación. Además, detalló qué tan complejo es el trámite para conseguir el pasaporte mexicano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×