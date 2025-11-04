"¡Mi color de piel va muy bien con mi color de ojos!”, Aleida Núñez explica por qué desaprueba la operación de ojos de Ninel Conde
Aleida Núñez explicó por qué desaprueba la reciente operación de ‘cambio de color de ojos’ de Ninel Conde y habló sobre la importancia del autoestima.
TV Azteca
Durante un evento privado, Aleida Núñez explicó por qué desaprueba la reciente operación de ‘cambio de color de ojos’ de Ninel Conde. Además de hablar de la importancia del autoestima, la actriz mexicana aclaró si cree que el ‘Bombón Asesino’ padecería dismorfia corporal.
