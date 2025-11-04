Desde Pablo Martí hasta El Capi Pérez, estas son las celebridades que no esperaron para felicitar a “Warrior” por la llegada de su segundo bebé

El Querido conductor de Survivor, Carlos Luis Guerrero Gallegos, compartió desde su perfil personal una noticia que llenó de alegría tanto a sus amigos, como, familia y por supuesto a todos sus fans: El nacimiento de su segundo bebé. La tierna publicación ha causado una ola de felicitaciones por parte de compañeros de trabajo y celebridades, deportistas y de todo el mundo, quienes no dudaron en mostrar su emoción y su admiración por esta nueva etapa en la vida del periodista y comentarista deportivo.

Las reacciones de las celebridades y de los fans

Los primeros en reaccionar fueron Zague, El Capi Pérez, Andy Sola, Jimena, Longoria, Rubén Rodríguez, entre otras celebridades que se han sumado dejando mensajes llenos de ternura y de orgullo. Los fans también se sumaron con miles de comentarios celebrando la llegada del nuevo integrante de la familia de “Warrior” y Gisela Muñoz Azuela.

Felicidades mi querida Gisela y mi querido Warrior!!! Infinitas bendiciones a Andrea y por supuesto a todos ustedes que conforman esa bella familia!! 🙏🏻🫶🏻🙌🏻. Zague

BIENVENIDA ANDREA ❤️! BENDICIONES @carloslguerrero @gisela_ma y JP !!! Abrazos 🥳. Sergio Torres

Felicicidades !!!!! 💖💖 Que bonito nombre!!!!!! 🙌🙌. Andrea Martí

Bendiciones familia!!!!. El Capi Pérez

Estoy tan feliz por ustedes!!! Merecen todo lo bueno! Bienvenida tocaya!!! ❤️❤️❤️❤️. Andy Sola

Felicidades familia 🙌👏❤️ les mandamos abrazos y buenas vibras. Pablo Martí

Andreaaaaa chiquita!!!!! Bienvenida al mundooooooo!!!!! Ya te quiero tantoooooooo!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️. Jimena Longoria

😍😍😍Awww felicidades a los dos, hermosa familia ❤️. Cristal Silva

Felicidades amigo !! Abrazo a Gis!! Feliz Vida Andrea 👼🏻🤍⭐️. Rubén Rodríguez

Awww! Felicidades a los dos! 🙌 que linda etapa bendiciones ✨✨ Gloria Murillo

Sin lugar a duda, este momento marca un parteaguas dentro de la vida de “Warrior”, quien ha conquistado al público con su carisma y profesionalismo dentro y fuera de los realities. La llegada de su segundo hijo representa una nueva etapa en familia, la cual, como se ve en los comentarios y apoyo de sus allegados y fans, estará marcada por el amor, la salud y la felicidad. Además, este acto de compañerismo demuestra cómo detrás de los reflectores la pasión y el compromiso caracteriza a las celebridades.

