¡Lluvia de luminarias y declaraciones! Así se vivió la alfombra roja de El Fantasma de la Ópera

Durante la alfombra roja del estreno de El Fantasma de la Ópera en el Teatro de los Insurgentes, Mariana Garza aplaudió la valentía de Sasha Sokol en la polémica con Luis de Llano, Alma Cero se pronunció sobre ‘los nuevos ojos’ de Ninel Conde, Edgar Vivar reaccionó al descanso de María Antonieta de las Nieves y María del Sol habló de las críticas que ha recibido tras bajar de peso. Además, las celebridades reaccionaron a La Granja VIP: Dari Romo defendió a su mamá, Lola Cortés, de los ataques de Alfredo Adame; ‘Potro’ habló de la personalidad de Jawy y Adrián Di Monte reaccionó a la salida de Sandra Itzel. ¡Aquí los detalles!